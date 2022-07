Emploi : ces Français tentés par la démission

La crise sanitaire a modifié notre rapport au travail. Elle a été comme une sorte de choc pour un certain nombre de salariés. Ces derniers sont tentés de trouver un emploi qui a plus de sens. Les employés cherchent un meilleur équilibre entre vie perso et vie professionnelle. Le pourcentage des personnes qui veulent un travail épanouissant s'élève à 55%. Néanmoins, la recherche d'une meilleure rémunération reste le premier motif invoqué par les candidats à la démission.