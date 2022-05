Emploi : la fin de l’ambition

Le fait de ne pas trouver un sens ou de l'ambition dans son travail touche bon nombre de personnes. Les jeunes, notamment les grandes écoles, se posent beaucoup de questions. Avant, ils se disent "je veux faire une carrière et gagner de l'argent", mais maintenant certains ne se voient plus travailler du tout. Et ce, pour des entreprises qui polluent notamment la planète.