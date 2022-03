Emploi : quand les entreprises créent leur propre école

Ils passent plus de la moitié du temps en atelier. Et quand ils sont en classe, pour onze heures par semaine et à quinze élèves seulement, ils ne se sentent pas perdus. Peu s'épanouissait sur les bancs de l'école. Certains étaient en échec scolaire. Aujourd'hui, pour la première fois, ils ont l'impression d'apprendre quelque chose d'utile.