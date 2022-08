Emploi : quatre démissions chaque minute

Sophia Gabriel, employée dans le BTP, aussi, a quitté son CDI pour faire jouer la concurrence. Elle travaille dans le bâtiment, un secteur qui peine à recruter. En changeant d'employeur, elle a renégocié son salaire. Elle touche 1 000 euros de plus par mois et a gagné en qualité de vie. Comme Sophia Gabriel, après avoir démissionné, huit Français sur dix ont trouvé un emploi en moins d'un an.