VIDÉO - Emplois saisonniers : des mineurs au secours du manque de main d'œuvre

Le groupe cherche encore des profils pour cet été. La plateforme YoungJobs, créée par Maxence, un Parisien de 17 ans, pourrait l'aider à trouver la main d'œuvre nécessaire. Il raconte comment il a eu l'idée de ce site d'emploi pour les mineurs : "Avec mes amis, on cherchait un job et on n'en a pas trouvé. On a déposé une centaine de CV partout, mais nous n'avons reçu que des retours négatifs. Le soir, je suis rentré chez moi et j'ai vu Gilles Boulleau annoncer qu'il manquait 200.000 saisonniers. C'est complètement fou. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose à créer". Les employeurs peuvent déposer une annonce sur son site et payer 15 euros pour la rendre plus visible.