Emplois saisonniers : les restaurants peinent à recruter

Un peu plus loin sur le littoral, le restaurateur David Ruiz a déjà prévu de loger ses six futurs saisonniers. Et ce n'est pas son seul argument. "On va augmenter les salaires de 25% et leur donner des jours de repos en plus. On met aussi en place des primes en pleine saison s'ils sont assidus", détaille-t-il. Malgré cela depuis décembre, pas un seul CV. L'an dernier faute de personnel, un seul service le soir au lieu de deux. Une situation qui "devient compliquée". Depuis le début de la pandémie, les habitués des saisons d'été ont rendu leur tablier. Ils "se dirigent plus vers le commerce", constate Élodie Rousseau, de l'agence d'intérim Adecco.