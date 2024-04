EN IMAGES - Les vignobles de Chablis parsemés de bougies pour lutter contre le gel

Il a fait jusqu'à moins trois degrés dans la nuit de dimanche à lundi dans plusieurs départements. Dans l'Yonne, des viticulteurs ont allumé des centaines de bougies et des braseros pour réchauffer l'atmosphère. Une équipe de TF1 a capturé ce "spectacle" qui n'a lieu que rarement.

Des agriculteurs à l'épreuve du gel. Avec moins deux degrés affichés au thermomètre dans la nuit de dimanche à lundi à Chablis (Yonne), soit bien trop froid pour les vignes, il a fallu prendre les devants : un peu partout dans le vignoble, des bougies ont été allumées pour réchauffer l'air. Alors que chacune d'entre elles a une durée de vie d'environ huit heures, le dispositif semble à première vue avoir bien fonctionné. Les vignes n'ont quasiment pas gelé.

Si les bougies n'étaient plus utiles en fin de matinée ce lundi, elles risquent à nouveau de l'être la nuit prochaine et d'autres dispositifs antigels pourraient être de nouveau déclenchés dans le vignoble de Chablis.

C'est notamment le cas de celui, déployé dans le village voisin, qui consiste à asperger de l'eau en continu pour former un cocon de glace visant à protéger le bourgeon. À l'intérieur, la température ne descend pas en dessous de zéro degré.

Mais certains agriculteurs, comme Jérôme, ne font rien pour protéger leur petite parcelle, car cela leur coûte trop cher. Non sans les inquiéter car les raisins ont commencé à se former en avance par rapport à l'an dernier et supportent donc moins bien le froid.