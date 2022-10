Énergie : des aides pour installer un thermostat chez soi

Cet autre client a, lui aussi, sauté le pas. Et il voit déjà l'effet de son nouveau thermostat. Cet appareil permet en fait d'éviter d'allumer et d'éteindre la chaudière trop fréquemment. Ce qui peut d'ailleurs abîmer son système électrique. "En faisant un simple changement de thermostat d'ambiance, on peut déjà faire jusqu'à 25 % d'économie", rassure Chabane Kessaï. Pour qu'il soit efficace, il faudra veiller à l'installer loin des sources de chaleur et vérifier l'isolation des combles et des fenêtres d'habitation.