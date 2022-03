"Des économies pour survivre" : comment les commerçants tentent de réduire leur facture d'énergie

Dans tous les commerces, la facture d’énergie a augmenté. Et le restaurant d’Isabelle Tillard n’y a pas échappé. La patronne a commencé par supprimer l’appareil à panini, trop gourmand, et réinvente à présent ses méthodes de travail. "De plus en plus, je groupe mes aliments en cuisson. La hotte, on ne la met en marche que pour certaines cuissons, à la poêle ou plancha. On en est là. On fait des économies pour survivre", lance-t-elle.