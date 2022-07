Énergie : les professionnels veulent aussi réduire la facture

C’est une autre inquiétude sur le possible manque de carburant pour le transport routier. Une entreprise a pris le devant depuis des années en formant tous ses chauffeurs à l’écoconduite. Pour éviter les relances après chaque coup de frein, qui est le plus gros consommateur sur un véhicule, il faut de l’anticipation. Ajouté à cela, une vitesse réduite de dix kilomètres heure, et vous obtenez une économie de carburant. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.