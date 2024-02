VIDÉO - Pourquoi les prix du gaz et des carburants pourraient baisser en 2024

Un rapport de l'Agence internationale de l'énergie indique que les prix du gaz et des carburants devraient baisser cette année. C'est dû à une demande en baisse, tandis que l'offre est en hausse au niveau mondial.

Les prix des carburants sont en légère baisse après cinq semaines consécutives de hausse. Et d'après un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, cela devrait se poursuivre en 2024 : les carburants mais aussi le gaz devraient voir leur prix baisser dans l'année. Cette bonne nouvelle est due à la diminution de la demande, ajoute le rapport. En effet, la consommation de gaz en France est à son niveau le plus bas depuis 1996. "En Europe, on voit un certain tassement des ventes de produits fossiles" au profit des énergies renouvelables, analyse dans Bonjour ! La Matinale sur TF1 Francis Pousse, le président de la branche distributeurs carburants et énergies nouvelles de Mobilians.

Demande en baisse, offre en hausse

En parallèle, l'offre est en augmentation au niveau mondial. "L’Europe n’est pas le monde. Or, on a encore une demande mondiale qui est forte, pondérée en ce moment par la Chine qui a une économie un peu atone, donc moins de demande", poursuit Francis Pousse.

La consommation de gaz a reculé de 11,6% en 2023 en France, selon les données de GRTgaz. Dans le détail, celle des ménages a baissé de 6,3% et celle des industriels de 7,2%. Le prix du mégawattheure était de 39 euros l'année dernière, contre 98 euros en 2022.