VIDÉO - Prix de l'électricité : le vrai du faux sur la hausse qui vous attend en 2024

L'électricité coûtera plus cher en 2024, mais de combien ? Plusieurs chiffres ont été avancés ces derniers jours concernant la hausse du tarif. Jeudi, la présidente de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, a évoqué en conférence de presse une augmentation des tarifs réglementés "dans une zone de 10, 20% en gros". Interrogée par l'AFP plus tard dans la même journée, elle a cette fois évalué la hausse "autour de 10% au maximum".

Le même jour, le ministre de l'Économie et des finances, Bruno Le Maire, a "exclu" une augmentation des tarifs de l'électricité de 10 à 20%. Et ce vendredi sur Europe 1, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a enfoncé le clou : "Le prix de l'électricité n'augmentera pas de plus de 10% (...) au 1er février et sur l'ensemble de l'année 2024."

La hausse réelle ne sera en fait confirmée qu'à la fin de l'année, moment de la prise de décision du gouvernement. La CRE a comme mission de calculer un tarif théorique en fonction des prix du marché. Elle revoit le tarif réglementé deux fois par an, le 1er février et le 1er août. Mais le prix payé par les Français ne correspond pas forcément à ses calculs, car c'est là qu'intervient le bouclier tarifaire de l'État.