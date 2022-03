Energie trop chère : une usine à l’arrêt

Le prix du gaz a été multiplié par dix en quelques jours à cause de la guerre en Ukraine. De 400 000 euros par an, la facture serait passée à quatre millions d'euros. En effet, la céramique est gourmande en énergie. Il doit faire 28 degrés dans les ateliers pour préserver la matière première. Ce four à gaz fonctionne 20 heures sur 24 à plein régime.