Énergie : une ristourne pour les PME

Igor François a repris la supérette Coccinelle Express, dans l'Eure-et-Loir, il y a cinq ans, à une époque où l'énergie était peu cher. Aujourd'hui, il scrute chaque kilowatt. "Ce qui consomme le plus d'électricité dans ce magasin, c'est tout ce qui est poste froid, poste surgelé et le chauffage du magasin. Depuis trois ans, on a pris 40% d'augmentation sur le coût énergétique. L'année prochaine, on a 130% d'augmentation", déclare-t-il.