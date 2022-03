Énergies : assiste-t-on à un choc énergétique comparable au choc pétrolier de 1973 ?

Bruno Le Maire a-t-il raison d'alerter ? Le 9 mars dernier, le ministre de l'Économie considérait que la flambée des cours du pétrole et les hausses de prix des carburants étaient comparables "en intensité (et) en brutalité, au choc pétrolier de 1973". Si la formule peut surprendre, les chiffres semblent lui donner raison.

Par exemple, si les prix de l’essence se maintenaient à leur niveau actuel jusqu'en décembre prochain, les ménages auraient à débourser 20 milliards d'euros de plus qu’en 2021. Il faut ajouter à cela les surcoûts pour chauffer les logements, que les particuliers ne sont pas les seuls à payer. Les augmentations frappent aussi les entreprises qui alimentent leurs bureaux, leurs usines et leurs camions. Il ne faut pas oublier le coût pour l’État, qui finance le blocage partiel des prix du gaz et de l’électricité, pour une trentaine de milliards d'euros.

Au total, ce choc pétrolier "version 2022" pourrait représenter plus de 70 milliards d’euros de dépenses supplémentaires, sur une année pleine. Soit 3% de la richesse nationale ou bien encore l’équivalent du budget annuel de l'ensemble des 100 départements français.