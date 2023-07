ENQUÊTE - JO de Paris 2024 : combien ça va coûter... et rapporter à la France ?

Pour parvenir à organiser des Jeux Olympiques français dès l'été prochain, il faudra mettre des moyens conséquents sur la table au total : une enveloppe de 8,2 milliards d'euros sera nécessaire. C'est le chiffre annoncé par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJOP) de Paris 2024. Quant aux recettes d’organisation, celui-ci additionne déjà le financement par le Comité international olympique (CIO), issu notamment des droits de télé, les produits dérivés et les partenariats, et la billetterie. Le tout devrait permettre de dégager 4,4 milliards d’euros.

L’organisateur assure ainsi que si le tarif des places s’est envolé pour une petite partie des billets, suscitant une pluie de critiques, c’est justement pour réussir à amortir le coût global de l'organisation des compétitions. "On a une grille tarifaire extrêmement large, extrêmement accessible, avec des billets extraordinaires : 5% des places à plus de 400 euros, 10% à plus de 200 euros", décrit Michaël Aloïsio, directeur général délégué du COJOP, dans le reportage du 20H de TF1 en tête d'article. "C'est ce modèle économique qui nous permet d'équilibrer le budget des jeux", insiste-t-il. Mais ce n'est pas le seul levier sur lequel le Comité compte pour équilibrer ses dépenses.