VIDÉO - Crise de l'immobilier : pourquoi autant de chantiers sont-ils à l'arrêt ?

Conséquence pour le promoteur, les annulations comme celle de Michel et Nathalie se multiplient. "En quinze jours, on a eu quatre désistements, donc on a du mal à avancer sur tout le processus, et on ne peut pas démarrer les travaux", soupire Séverine Moretto-Ranty dans l'enquête du 20H de TF1 en tête de cet article. Avant de lancer le chantier, la directrice générale d’Utiade Immobilier doit en effet avoir vendu entre 35 et 40% de ses logements.

Ludovic Scarpari, un promoteur basé à Bron, lui, a pu lancer les travaux de son chantier, mais avec plus d'un an de retard. "On a manqué de clients, beaucoup n'étaient pas financés", nous explique-t-il, "et on atteint des niveaux de prix qui font que les gens ont de la peine à trouver des financements aujourd'hui, avec les taux qui ont augmenté".