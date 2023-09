ENQUÊTE - Location de voitures immatriculées en Pologne : les dessous d’un juteux business

La pratique est de plus en plus répandue. Ici, un chauffard fait la course avec un TGV. Le compteur de sa voiture de sport affiche plus de 280 km/h. Là, le conducteur prend tous les risques sur le périphérique lyonnais, comme dans un jeu vidéo. Des centaines de séquences comme celles-ci, où l'objectif pour les conducteurs est d'aller toujours plus vite à bord de voitures de luxe, affluent sur les réseaux sociaux.