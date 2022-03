Entreprises : pourquoi ils embauchent des seniors

Un tiers des salariés d'une entreprise industrielle, qui fabrique des équipements pour des entrepôts logistiques, sont considérés seniors, car ils ont plus de 45 ans. Les seniors sont pour le gérant un vrai atout. Avec une famille souvent stable, ils sont plus disponibles au travail. Même si les salaires des seniors sont plus élevés, ils sont une importance vitale dans l'entreprise, celle de former les jeunes générations.