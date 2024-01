Le taux du LEP abaissé à 5% au 1ᵉʳ février, celui du Livret A maintenu à 3%

Le ministre de l'Économie a annoncé une série de mesures pour l'épargne des Français. Le taux du Livret A est maintenu, comme prévu, à 3%, tandis que celui du Livret d'épargne populaire est abaissé à 5%.

Dans le cadre du gel en vigueur jusqu’en janvier 2025, le taux du livret A sera maintenu à 3% au 1ᵉʳ février prochain, a annoncé le ministre de l’Économie ce lundi 15 janvier. Autre annonce, de taille, le léger abaissement du taux du livret d’épargne populaire (LEP), dont bénéficient les revenus modestes, de 6% à 5% à partir du 1ᵉʳ février. Une double annonce faite par Bruno Le Maire auprès des lecteurs de La Voix du Nord, à l'occasion d'une visite dans le nord de la France.

Un taux plus haut que l'inflation

"Le Livret d’épargne populaire est le livret des moins favorisés. Il permet de protéger l’épargnant contre l’inflation. C’est pourquoi, alors que nous avons connu l’an dernier un pic d’inflation, j’ai voulu soutenir le livret d’épargne populaire", a insisté Bruno Le Maire, revenant sur le maintien du taux du LEP à 6%. "Alors que l’inflation baisse rapidement, la formule de calcul devrait conduire le taux du LEP à baisser à 4,4% au 1ᵉʳ février prochain. Afin de continuer de soutenir le LEP, sur recommandation du Gouverneur de la Banque de France, j’ai décidé de déroger à la formule de calcul et d’arrondir la rémunération du LEP à la hausse à 5%", a-t-il poursuivi. Pour le ministre de l'Économie, cela reste "un taux exceptionnel sur le marché de l’épargne et c’est largement plus que l’inflation qui est à 3,7%".

Le taux du Livret A est quant à lui bloqué à 3%, malgré une formule de calcul donnant un taux supérieur, à 3,9%. Il s'applique également aux Livrets de développement durable et solidaire (LDDS). Livrets A et LDDS représentent près de 550 milliards d'euros. Pour le Livret A aussi, "cela porte la rémunération au-dessus de l'inflation", a-t-il continué.