Euro faible : les touristes américains reviennent

Si la parité euro-dollars ne change rien à leurs budgets de voyage, en revanche, les touristes américains pourraient être plus nombreux. Selon le président de TourCom, Richard Vainopoulos, ils risquent d'y avoir beaucoup plus de touristes, et ce, pour plusieurs années consécutives. Et cela pourrait être intéressant pour le tourisme. Notons que cette égalité quasi-parfaite entre l'euro et le dollar est du jamais-vu depuis 20 ans.