Explosion du prix des matières premières : le bâtiment touché de plein fouet

Autre conséquence pour ce chef d'entreprise et ses quinze salariés, l'entreprise choisit des chantiers plus petits et surtout plus rapides à livrer. "On essaie de prendre des chantiers pour une période de six ou huit mois, pour essayer de savoir au minima où on va", explique Michel. Des chantiers plus coûteux pour les particuliers, et des taux d'intérêt qui commencent, eux aussi, à augmenter.