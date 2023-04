VIDÉO - Face au gel, ces agriculteurs inquiets doivent rallumer les braseros

Le 4 avril pourrait bien devenir la fête des lumières des arboriculteurs alsaciens. Car cette année encore, l'offensive du gel a mobilisé certains professionnels, mais fort heureusement, les 50 braseros allumés dans la nuit de lundi à mardi semblent avoir rempli leur mission à Kriegsheim (Bas-Rhin), sur une parcelle d'abricotiers et de pêchers. Ainsi, Chloé et Pauline sont rassurées ce mardi matin, car les fruits n'ont pas souffert. "À ce stade, fin floraison, petits fruits, c'est très sensible", confie l'une des deux cultivatrices face à la caméra du 13H de TF1, dans le reportage en tête de cet article.