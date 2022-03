Facture d’énergie : le casse-tête des communes

Même son de cloche dans une commune voisine. En prenant connaissance de sa facture d'électricité qui a triplé en un an, le maire d'un village de 1 400 habitants a bien failli s'étrangler. Il va devoir augmenter les impôts locaux de ses administrés pour équilibrer le budget et trouver des solutions. Le groupe scolaire de la commune compte une école et un gymnase. Ce qui fait, au total, 800 mètres carrés à chauffer. L'hiver prochain, il va donc falloir prendre de nouvelles habitudes.