Faut-il indexer les salaires sur l'inflation ? La mise au point de François Lenglet

Il est vrai qu'en 2021, bon nombre de salariés et de retraités français auraient perdu du pouvoir d'achat à cause de la hausse des prix, s'il n'y avait pas eu les aides gouvernementales. Et 2022 s'annonce encore périlleuse parce que l'inflation accélère. Elle est de 3,8% alors que les salaires ne progressent que de 2% en moyenne et les retraites de 1% seulement.