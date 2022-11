Faut-il indexer les salaires sur l'inflation ? La mise au point de François Lenglet

Le gouvernement refuse d'indexer les salaires sur l'inflation et privilégie le versement de primes, au grand dam des Français pour qui ce n'est pas la même chose. Ces derniers ont-ils raison ? Oui, répond François Lenglet sur le plateau du 20H de TF1, dans la vidéo en ci-dessus. “C’est tout à fait compréhensible parce que ces primes sont aléatoires”, explique-t-il. Il s'agit de revenus qui varient comme la météo, en fonction de la situation économique, alors que les charges auxquelles font face les salariés, elles, sont immuables et qu’elles augmentent désormais de 6 à 7% par an.