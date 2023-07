VIDÉO - Faute de personnel, le plus grand restaurant routier de France doit fermer en août

Il est midi, donc pas une seule seconde à perdre dans le plus grand restaurant routier de France, et l'un des plus importants d'Europe. Une étape bien connue des usagers de l’autoroute A20, implantée depuis 1937 à Déols (Indre), près de Châteauroux. "C’est une habitude, à l’aller comme au retour", témoigne une dame dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "En venant de Paris ou en repartant sur Paris, on s’arrête toujours à L’Escale", affirme-t-elle. Mais pour la première fois, l’établissement va fermer deux semaines au mois d’août, de quoi surprendre ses habitués. "C’est une institution. On avait l’habitude de passer l’été ici, donc c’est vrai que ça fait bizarre", nous confie l'un d'entre eux.