VIDÉO - "Toucher, regarder, incliner" : comment reconnaître un faux billet grâce à la méthode "TRI"

Il faut dire que pour le profane, les faux billets sont indétectables ou presque : le craquant du papier est similaire, et il y a les mêmes impressions en relief. Au total, quelque 376.000 fausses coupures ont été retirées de la circulation en 2022, soit une hausse de 8,4% sur un an, selon des chiffres publiés lundi 30 janvier par la Banque centrale européenne (BCE). Il s'agit d'un retournement de tendance après plusieurs années de recul. Cette hausse "reflète la reprise de l'activité économique en 2022, après la levée de la plupart des restrictions liées à la pandémie de Covid-19", explique l'institut monétaire.

Alors comment repérer ces faux billets ? On peut appliquer la règle "toucher, regarder, incliner". Tout d'abord, le papier doit être de texture ferme et craquer sous les doigts, tandis que les lettres et chiffres indiquant la valeur du billet, doivent être perceptibles en passant le bout du doigt ou en grattant délicatement avec l’ongle. Puis, en le regardant, on peut vérifier la signature en haut à gauche sous le drapeau européen, ce doit être celle de l'ancien Président de la Banque centrale, Mario Draghi et pas un nom fantaisiste. Ensuite, les bandes holographiques sont souvent incomplètes et les dessins en filigrane réalisés grossièrement. Enfin, en inclinant le billet d’avant en arrière, on doit voir en alternance, sur la pastille holographique, la valeur faciale du billet et le motif architectural qui y figure.