Fermeture de l’usine Vallourec : la colère à Saint-Saulve

Ici, le sentiment d'injustice est très fort. L'usine a connu ses heures de gloire avec 1 400 salariés au plus fort. Ils ne sont plus qu'une centaine à ce jour. Une partie de la production va même être délocalisée au Brésil. Alors à Saint-Saulve, on s'inquiète. Un peu plus loin, on tombe sur une boulangerie, et évidemment, le boulanger est inquiet des conséquences sur son commerce. "C'est quand même 100 personnes qui vont perdre leurs emplois. Peut-être que dans les 100 personnes, on avait quelques clients. Donc, c'est bien dommage", nous affirme-t-il.