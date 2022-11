Foie gras, buche de Noël... La facture des produits du réveillon sera salée

Si ce n'est pas le cas, il ne sera pas évident de le remplacer par du poisson. D'après nos confrères des Échos, toutes les espèces connaissent à leur tour une hausse des prix. Cabillaud, lieu noir, crevettes, coquilles Saint-Jacques, moules, huîtres... Autant de produits plus chers en 2022 qu'en 2021. L'augmentation la plus nette est celle du saumon, autre produit phare des réveillons. Selon la même source, le saumon frais de Norvège coûte désormais 35% plus cher que l'an dernier.

Pour accompagner votre repas, vous achèterez peut-être une bouteille de vin. Elle aussi pourrait être plus chère. Interrogé par TF1info, Guillaume Jourdan, expert en vins et fondateur de Vitabella Wine, expliquait en août dernier que le changement climatique, marqué par des vagues de chaleur et une sécheresse "historique", provoquerait une hausse des prix. "Le secteur connaît un véritable bouleversement climatique : de la grêle, du gel, des périodes chaudes très intenses, des orages virulents", déplorait-il. "En conséquence, certaines années, le volume récolté est très faible. Malheureusement, les prix s'emballent."

Le dessert n'offrira pas non plus de répit à votre porte-monnaie. Le prix de la farine est en hausse de 22%, selon l'Inspection générale des Finances, celui du beurre suit une tendance similaire... Face à l'augmentation des coûts, la filière de la pâtisserie n'a d'autre choix que d'augmenter ses prix.