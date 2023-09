VIDÉO - Fin des aides sur le gazole : la colère des pêcheurs du Finistère

À la pompe, le prix du carburant marin ne cesse de grimper. "Donc, aujourd'hui, le prix du gazole est à 0,893 euro le litre", lance tout de go, Julien le Brun, lorsque les équipes du JT de 13H l'interrogent (voir le reportage en tête de cet article). Un tarif bien trop élevé pour cet armateur. "Nous, on est rentable à 0,50, voire 0,60 euro le litre. On arrive à avoir des salaires corrects, une rentabilité. On arrive à faire la trésorerie pour prévoir des pannes et des travaux futurs. Là, on est plus rentable", réagit-il.