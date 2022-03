Fin des livraisons de gaz russe : quelles conséquences en France ?

Il est hors de question que la France paie le gaz naturel russe en roubles. Alors, la Russie peut-elle stopper ses livraisons du jour au lendemain ? La réponse de principe est non. Les contrats sont en euros et les modifier est illégal. Mais en temps de guerre, on quitte le domaine de la légalité et du rationnel. Selon le ministère de l'Économie, la France se prépare déjà à un potentiel arrêt des importations en provenance de la Russie.