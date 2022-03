Flambée des coûts : les maraîchers en difficulté

Plus au Nord, Louis Vinet, lui, produit six millions de concombres chaque année. Il consomme du gaz pour chauffer ses serres. Sa facture a été multipliée par 100 et il ne veut plus vendre à perte. Il prévoit de réduire sa production d'un cinquième. Une mesure indispensable pour sauver son entreprise, mais qui pourrait avoir des conséquences pour le consommateur. Afin de soutenir une trésorerie très fragile, les maraîchers nantais demandent une aide d'urgence à l’État.