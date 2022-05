VIDÉO - Flambée des prix de l'énergie : une piscine forcée de fermer ses portes

Une décision prise le cœur serré. En avril dernier, le maire de la commune de Leffrinckoucke (Nord) a décidé de fermer la piscine municipale Paul Haucolas. La raison ? Une explosion du prix de l'énergie rendant beaucoup trop coûteuse l'exploitation du bâtiment (chauffage de l'eau à 28°C en continu et chauffage de l'édifice). "Une piscine comme celle-ci coûte de l’ordre de 650.000 euros par an sans prendre en compte l’augmentation des fluides. Ici, elle représente environ 80.000 euros en plus. On arrive donc à une enveloppe totale de fonctionnement de 750.000 euros pour une petite ville de 4300 habitants", explique Vlad Michaliov, un bénévole municipal.