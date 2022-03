Flambée du cours de l'aluminium : vers une hausse du prix des portes et fenêtres ?

C'est une nouvelle conséquence de la guerre en Ukraine. Après l'explosion du prix du gaz et des carburants, celui des fenêtres en aluminium risque bien d'augmenter fortement ces prochains mois. Entre le 1er janvier dernier et ce mardi 8 mars, le prix de l'aluminium a grimpé de 30%. Lundi, il a même atteint un record historique, à 4.073 euros la tonne. "Pour l'instant, on arrive à maintenir nos tarifications en réduisant nos marges", soupire Franck Guittenit, directeur d'une agence vendant des fenêtres en aluminium en Loire-Atlantique, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Mais la situation pourrait ne pas durer.

Depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, le pic est extrêmement élevé, atteignant et dépassant donc la barre symbolique des 4000 euros par tonne. "On ne sait plus comment positionner nos approvisionnements", confie à TF1 Pierre Bordier, directeur général d'une usine de fabrication de menuiseries près de Nantes, dont la moitié des encadrements sont en aluminium. "L'inquiétude principale, c'est le retournement du marché, la baisse de la demande, et donc les conséquences sur les emplois", s'inquiète le dirigeant, pour qui 500 personnes travaillent.