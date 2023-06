VIDÉO - Pourquoi la France ne parvient-elle pas à réduire sa dette ? Les explications de François Lenglet

Au fil des années, l'État a de moins en moins dépensé en salaires et en investissements. Ce sont les dépenses sociales et les subventions qui ont progressé. Retraites, allocations familiales, assurance maladie, aides économiques et autres indemnités, comme celle récemment mise en place pour faire réparer les appareils ménagers... Cette redistribution, véritable passion française entretenue par la gauche et la droite, dévore les moyens de la France. Et quand bien même l'argent part aux services publics, il n'est pas bien utilisé.

À l'hôpital par exemple, 34% des emplois sont occupés par des personnels administratifs. Un taux qui chute à 25% ailleurs en Europe.