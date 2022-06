"Vous parlez à un mur" : ces victimes de fraude bancaire qui bataillent pour se faire rembourser

D'après les estimations de l'UFC-Que Choisir, six victimes de fraude bancaire sur dix ont un préjudice de plus de 4.000 euros. "Si vous avez été victime d'une fraude, il faut aussi avoir en tête que vous avez des droits, la banque doit vous rembourser immédiatement de cette fraude. C'est un véritable parcours du combattant. Nous, dans les dossiers qu'on a pu examiner, le délai de remboursement est très long, c'est 25 jours en moyenne", affirme Matthieu Robin, expert en banques et assurances pour l'UFC-Que Choisir. Chaque année, les fraudes sur les comptes bancaires des Français s'élèvent à 1,2 milliard d'euros.