Gaz : des stockages stratégiques pour la France

En surface, c'est une forêt de tuyaux, de compteurs et de cuves géantes. Dans le sous-sol, on trouve une cavité naturelle unique, la plus grande de France. Elle permet de stocker, à elle seule, six milliards de m3 de gaz. Tout est piloté dans une salle en temps réel. Les écrans affichent ce vendredi matin 1,8 milliard de m3 disponibles. À la sortie de l'hiver, c'est tout à fait normal. Cela représente neuf jours de consommation, comme l'explique Emmanuelle Cazaux-Garrabos, responsable processus et système commercial - Teréga.