Gaz liquéfié américain : la solution pour l'Europe ?

Il y a encore un an ici, seulement un quart des livraisons de gaz partait vers l’Europe. Désormais, ce sont les trois quarts. D’ailleurs, EDF et Engie en achètent régulièrement. Ce gaz liquéfié pourra-t-il stopper la hausse des prix chez nous en France ? Le gaz liquéfié demande de gros moyens. La plus grosse usine de GNL des États-Unis permet de remplir seulement deux bateaux par jour.