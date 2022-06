Gaz russe : "Baissez la température de vos douches"

Robert Habeck a également proposé de baisser la température, non seulement du logement, mais également de la douche et du chauffage. Pour sa part, la GDW, Association allemande du logement, recommande pour l'hiver prochain de fixer les températures à 18 degrés le jour et 16 degrés la nuit. Mais cela pose des problèmes, car en Allemagne, on garantit une température de 21 degrés dans les logements qui accueillent les personnes âgées. Le pays a renoncé au nucléaire et a donc rallumé des centrales à charbon.