Gaz russe : le gouvernement se prépare aux coupures

Le gouvernement souhaite accélérer l'indépendance énergétique du pays, et ce, même si le gaz ne représente qu'une part des ressources. "On a un mix énergétique qui est beaucoup plus large. On a du nucléaire, des énergies renouvelables, des pompes à chaleur...", a affirmé Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur.