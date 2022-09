Gaz russe, superprofits, réduction de la demande... Les 5 pistes de l'UE face à la crise énergétique

Deuxième mesure : le plafonnement des revenus des renouvelables et du nucléaire. "Ménages et entreprises sont confrontés à des prix astronomiques et à une énorme volatilité du marché" de l'électricité, dont les tarifs sont indexés sur les cours du gaz, a constaté la présidente de la Commission européenne. Certains producteurs d'électricité, qui mobilisent des centrales nucléaires, l'éolien, le solaire ou les barrages hydroélectriques, "réalisent des revenus massifs qui ne reflètent pas leurs coûts de production" qui sont "faibles", a-t-elle déploré.

Sur le marché européen de l'électricité, le prix de revient de la dernière source d'électricité mobilisée pour répondre à la demande - souvent une centrale au gaz - détermine le prix s'imposant à tous les opérateurs. Bruxelles veut ainsi "réorienter ces bénéfices inattendus".