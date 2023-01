Go Sport en redressement judiciaire : chronique de la chute d'un géant

À l'époque, le pari de Go Sport est audacieux : faire rentrer dans une seule boutique des articles pour à peu près tous les sports. Mais le succès est au rendez-vous et dix ans après sa création, le groupe rentre en bourse. Rien ne semble pouvoir alors stopper l'ambition de Go Sport.

Mais l'enseigne est rattrapée petit à petit par un autre acteur qui se développe sur le marché du sport : Decathlon. L'enseigne

casse les prix en créant ses propres marques et ses propres innovations. Go Sport perd sa place de leader du marché. "Le positionnement à la base de Go Sport, c'était des grandes marques nationales avec un peu de marques de distributeurs. Et finalement, ils sont concurrencés par quelqu'un qui ne fait quasiment que des marques de distributeurs et ça explique le déclin" du groupe, explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article Yves Puget, directeur de la rédaction du site spécialisé LSA.