Go Sport : pourquoi l'enseigne risque d'être placée en redressement judiciaire

Des comptes dans le rouge qui viennent s'ajouter à des difficultés plus anciennes de Go Sport. L'entreprise peine à trouver sa place face aux deux géants du secteur. Decathlon, innovant et bon marché et Intersport, implanté dans les villes moyennes.

"Si Go Sport est historiquement dans le rouge, on peut expliquer cette triste situation par plusieurs raisons, explique Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA. La première ce sont de bons emplacements, donc des loyers chers, la deuxième raison, ce sont beaucoup de grandes marques, donc de faibles marges. La troisième raison, ce sont des erreurs de positionnement : pourquoi va-t-on chez Go Sport alors que les concurrents ont des positionnements très forts ?"

Le tribunal de Grenoble rendra sa décision sur un éventuel redressement de l'entreprise le 16 janvier. De son côté, la direction de Go Sport promet un retour aux bénéfices en 2023.