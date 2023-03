VIDÉO - Raffineries bloquées : quel impact à la pompe ?

Mais les groupes pétroliers se veulent rassurants. Les 200 dépôts de carburant disposent de 30 jours de stocks pour alimenter les 11.000 stations-service du pays. La plupart d’entre-elles s’étaient préparées et avaient anticipé la grève. "On a considéré qu'il y avait un risque, la preuve, c'est qu'il y a eu 10 à 30% de ventes en plus ce week-end, donc les stations ont été livrées massivement la semaine dernière", indique Francis Pousse, président de la branche distributeurs de carburants et énergies nouvelles au syndicat Mobilians. Pour l’instant, la majorité des livraisons sont maintenues, car assurées par des sociétés de transport privées.