Guerre en Ukraine : comment se passer du gaz et du pétrole russes ?

Nous pourrions aussi nous fournir un peu plus en gaz algérien. Et par ces tuyaux, on peut en faire passer beaucoup plus. Ce qui a lieu en période de pic de consommation pendant l'hiver. "En théorie, on a la possibilité de substituer le gaz russe. Maintenant, la France s'inscrit dans un système européen. Et donc, il faut aussi prendre en compte les besoins des pays européens", affirme Marie-Claire Aoun, directrice de la prospective Teréga, enseignante à l'Université Paris Dauphine-PSL, Paris (16e).