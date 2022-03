Guerre en Ukraine : comment se passer du gaz russe ?

L'autre fournisseur principal de la France, c'est la Norvège. Nous y sommes directement connectés avec un gazoduc qui arrive à Dunkerque. Nous pourrions aussi nous fournir un peu plus en gaz algérien. Par les tuyaux existants, on peut en faire passer beaucoup plus, comme on le fait déjà en période de pic de consommation pendant l'hiver.