Guerre en Ukraine : des entreprises françaises, victimes collatérales du conflit ?

En revanche, la menace est plus grande pour les entreprises françaises implantées en Russie. C'est le cas d'Auchan et ses 255 magasins. Le groupe Danone, compte lui, dix usines sur le territoire russe. Il réalise 5 % de son chiffre d'affaires mondial dans le pays. Ces entreprises pourront-elles continuer leurs activités en Russie ? Elles sont aujourd'hui suspendues aux annonces du Kremlin et des Européens.