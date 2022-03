Guerre en Ukraine : des PME françaises à la peine

Ce risque financier touche aussi les entreprises qui travaillent avec la Russie. À Marseille, le fabricant de peinture, Senideco, est dans une situation paradoxale. Ses clients russes multiplient les commandes, mais il est impossible à l'entreprise de les expédier, faute de paiement selon Florence Fabre, la co dirigeante de l'entreprise. Les Russes, eux, veulent acheter au plus vite, car ils craignent que leur monnaie perde toute sa valeur suite aux sanctions prises par les occidentaux. Mais comment vont-ils régler leur facture, alors qu'ils ont été exclus du système des échanges bancaires ? La patronne ose à peine aborder le sujet avec son homologue russe. Face à cette incertitude, l'entreprise ne fera partir aucune commande non payée.