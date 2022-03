Le cours du blé atteint un niveau record en Europe, pour quelles conséquences en France ?

En France, producteurs et commerçants se montrent fatalistes. "Pratiquement toutes les matières premières augmentent. C'est à hauteur de quelques centimes [...] mais, vu les volumes que l'on passe, il y a un impact", indique à TF1 Jérémy Simon, boulanger à Metz. Dans les semaines à venir, le prix du pain et de différents produits risquent d'augmenter. "Je vais avoir du mal à me passer de pain. Il y a de fortes chances pour que je paye plus cher", lâche un client. "On n'a pas le choix. La vie augmente, mais notre salaire reste au plus bas", renchérit un autre.

Selon plusieurs experts, il n'y a pas de risque de pénuries, l'Hexagone produisant une quantité importante de blé. En revanche, le prix de la ressource n'a, lui, sans doute pas fini de s'envoler. "Nous avons déjà connu une hausse importante du prix du blé, de l'ordre de 30 à 40%, à la suite des mauvaises récoltes de 2021", rappelle Thierry Dubach, responsable des Moulins de Sarrable (Moselle). "Les événements actuels en Ukraine font qu'il a pratiquement doublé par rapport à l'année dernière", ajoute-t-il.